Вот кто должен был заменить Мэрилин Монро: фото соперницы поразит каждого

Мэрилин Монро еще при жизни стала одной из главных знаменитостей Голливуда. Миллионы поклонников признавались ей в любви, а фанаты до сих пор мечтают походить на нее. Однако мало кто знал о главной конкурентке артистки Джейн Мэнсфилд, которая имела все возможности, чтобы затмить главную блондинку кинематографа.

В 1960-х Мэнсфилд стала самой упоминаемой в прессе знаменитостью в США. За ее жизнью следила вся страна, а брак с Микки Харгитейем публика считала идеальным. В то время Мэрилин тоже была национальной знаменитостью, поэтому две блондинки боролись за сердца поклонников. Подстегивало соперничество и то, как похожи были их типажи. Некоторые поклонники даже признавались, что изредка путают знаменитостей на неудачных снимках.

Так продолжалось в течение нескольких лет, а в 1962 году Монро трагически погибает. Мэнсфилд была уверена, что несчастье поможет ей построить карьеру, ведь в Голливуде останется всего одна знаменитость с такой внешностью, но ошиблась. Она пыталась сниматься в кино и заключила контракт со студией 20th Century Fox на 20 картин. Однако чем чаще она меняла спутников рядом с собой после развода с Микки, тем реже режиссеры приглашали ее в фильмы.

В итоге она сконцентрировалась на низкобюджетных европейских фильмах, а ее последней работой стала лента «Обещания! Обещания!», где она предстала полностью обнаженной. После этого она уже не появлялась на большом экране, занимаясь выступлениями в частных клубах. Публика же постепенно теряла интерес к блондинке, не считая ее образ хоть немного привлекательным.

Скончалась Мэнсфилд спустя пять лет после своей соперницы. В 1967 году она разбилась в автокатастрофе со своим последним любовником Сэмом Броди и тремя детьми. Она с избранником и водитель скончались на месте, а детям удалось выжить.