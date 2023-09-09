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Вот кто должен был играть арапа в фильме о Петре I: выбор неожиданный

9 сентября 2023 14:15
Вот кто должен был играть арапа в фильме о Петре I: выбор неожиданный

У Высоцкого был сильный конкурент.

В наши дни выход советского фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» спровоцировал бы грандиозный скандал. Загримированного под темнокожего предка Александра Пушкина Владимира Высоцкого наверняка обвинили бы в карикатурном изображении выходцев из Африки.

Однако в 1976 году об этом мало кто задумывался. Александр Митта видел в главной роли в своем новом фильме только знаменитого барда и никого другого, хотя продюсеры предлагали ему не менее интересные кандидатуры.

Ибрагима Петровича Ганнибала мечтал сыграл актер и певец афроамериканского происхождения Гарри Белафонте. Культовый артист из США уже готовился к поездке в Советский Союз, как Митта сказал свое твердое нет. Режиссер пояснил, что Ганнибал в его представлении — настоящий русский интеллигент, которого не сможет правдоподобно сыграть иностранец, пишет портал «Дом кино».

Вот кто должен был играть арапа в фильме о Петре I: выбор неожиданный
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" 1976
Алла Новикова
Алла Новикова
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