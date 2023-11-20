Вот кого Золотухин оставил без роли в «Бумбараше»: этого актера снимал даже Кончаловский

Музыкальный фильм «Бумбараш» увидел свет в самом начале 70-х, прославив на всю страну Валерия Золотухина. Картина стала настоящим карьерным трамплином для артиста, однако изначально он не должен был сниматься в ней.

Дело в том, что на главную роль режиссер Николай Рашеев уже утвердил Михаила Кононова, который до этого снялся у Андрея Тарковского в исторической драме «Андрей Рублев». Кинодел снял несколько эпизодов с талантливым артистом, но все же решил посмотреть других кандидатов. Золотухин же покорил постановщика своим исполнением частушек под гармошку: артист был не в настроении, из-за чего, сам того не подозревая, идеально вжился в образ Бумбараша.

После этого Рашеев уже не мог снимать Кононова. Он был вынужден отказать артисту и начал работать с самого начала уже с Золотухиным. И его решение в итоге оказалось верным: критики до сих пор утверждают, что главная причина популярности фильма — игра Валерия Золотухина.