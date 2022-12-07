Вот кого выбирают модели после брака со стариками: обомлеете при виде этого парня

В 2009 году 23-летняя блондинка Кристал Харрис начала встречаться с владельцем Playboy и медиамагнатом Хью Хефнером. Разница в возрасте между ними составляла 60 лет, но модель уверяла, что искренне влюблена в мужчину. В 2010 году они объявили о помолвке, однако накануне свадьбы Кристал отменила церемонию. Затем пара помирилась, и в 2012 году они все-таки поженились. Харрис в итоге и стала вдовой Хефнера, когда он умер в 2017 году.

Кристал заявляла, что раздавлена обрушившимся на нее горем. Но вскоре женщина перестала соблюдать траур и закрутила жаркий роман с 32-летним Натаном Леви. На этот раз уже Харрис была старше своего избранника, но всего на пару лет. Мужчина работал в сфере аэрокосмической инженерии. Правда, после знакомства с Кристал он в основном был занят совместными путешествиями по всему миру. Ведь Харрис осталась богатой вдовой.

Внешне темноволосый и подтянутый мужчина был полной противоположностью предыдущего мужа Харрис. Но и с ним надолго она не осталась. Сейчас женщина уже встречается с актером и сценаристом Райаном Малати.