Вот кого умирающая Самохина не подпускала к себе в последние дни жизни

Красавица Анна Самохина ушла из жизни в 47 лет. Она на протяжении долгих месяцев чувствовала недомогание, но не обращалась к врачам из-за напряженного графика работы. Когда актриса добралась до медиков, было уже поздно: у нее диагностировали критическую стадию рака желудка.

Страшную новость врачи сообщили дочери Самохиной — Александре. Она несколько дней не знала, как рассказать матери о ее болезни. Но на удивление актриса восприняла информацию стойко. Анна заявила, что будет продолжать лечение столько, сколько ей это удастся. Александра приложила все силы для того, чтобы актриса помирилась с близкими и восстановила утраченные связи. Единственным, с кем от общения Самохина наотрез отказывалась, был ее гражданский супруг Евгений Федоров. Она не подпускала его к себе.

Как рассказала Александра в программе «Судьба человека», Евгений некрасиво повел себя по отношению к актрисе в финале их союза. Но Анна все-таки увиделась с ним перед смертью, решив простить мужчину за нанесенные обиды.