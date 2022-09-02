Вот кого слушатели обожали 40 лет назад: россияне не узнают половину списка

В 1982 году издание «Московский комсомолец» составило рейтинг любимых и самых популярных певцов. Список формировался на основе писем от читателей, поступающих в редакцию. Таким образом, в опросе приняли участие более 1,2 млн советских граждан.

На первое место они безоговорочно поставили Юрия Антонова. Весь СССР в тот период распевал его хиты «Золотая лестница» и «Крыша дома твоего». А альбомы продавались тиражом больше 20 млн экземпляров.

Следом за ним в рейтинге оказался Валерий Леонтьев, поражавший воображение советских зрителей своей динамичностью и эпатажным костюмами. «Тройку» замыкает эстрадный певец Яак Йоала. Эстонский певец часто принимал участие в «Голубом огоньке» и «Песне года». А широкую известность ему принесли запись песен для мюзикла «31 июня» и хит «Лаванда», спетый вместе с Софией Ротару.

На четвертом месте расположился Сергей Беликов. Он пел как в составе групп «Самоцветы» и «Аракс», так и выступал сольно. А популярность ему принесло совместное исполнение хитов с Юрием Антоновым. В топ-5 музыкантов вошел также Андрей Макаревич, солист группы «Машина времени». И если его, как и лидеров списка, слушатели знают до сих пор, то известность Беликова и Йоала уже давно прошла. Комментаторы в Сети этих артистов с трудом вспомнили.