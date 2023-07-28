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Вот кого Колян потерял: полуголая Лера из «Реальных пацанов» записала горячее видео

28 июля 2023 08:15
Вот кого Колян потерял: полуголая Лера из «Реальных пацанов» записала горячее видео

Сексуальности звезде не занимать.

Зоя Бербер так и осталась для зрителей Лерой Наумовой из сериала «Реальные пацаны». Именно с этого сериала началась карьера актрисы, которой сегодня не приходится жаловаться на недостаток поклонников.

Эффектная блондинка поддерживает связь с фанатами в социальных сетях. Она часто балует подписчиков откровенными кадрами. На днях артистка опубликовала горячее видео, от которого пульс у мужской части подписчиков точно начал учащенно биться.

В кадрах ролика знаменитость в бикини и мокрой блузке выныривает из бассейна. Поклонники, увидев пост, отметили, что сексуальности Бербер точно не занимать, а Колян теперь наверняка кусает локти, понимая, какую красотку он потерял.

«Воу-воу, полегче», «Какая красотка», «Зоя, вы чистое очарование», «Секси», «Самая прекрасная», — осыпали знаменитость комплиментами фолловеры.

Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны" 2010–2020
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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