Вот кого Колян потерял: полуголая Лера из «Реальных пацанов» записала горячее видео

Зоя Бербер так и осталась для зрителей Лерой Наумовой из сериала «Реальные пацаны». Именно с этого сериала началась карьера актрисы, которой сегодня не приходится жаловаться на недостаток поклонников.

Эффектная блондинка поддерживает связь с фанатами в социальных сетях. Она часто балует подписчиков откровенными кадрами. На днях артистка опубликовала горячее видео, от которого пульс у мужской части подписчиков точно начал учащенно биться.

В кадрах ролика знаменитость в бикини и мокрой блузке выныривает из бассейна. Поклонники, увидев пост, отметили, что сексуальности Бербер точно не занимать, а Колян теперь наверняка кусает локти, понимая, какую красотку он потерял.