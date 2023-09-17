Вот когда, согласно египетскому гороскопу, рождаются самые проницательные люди: их не проведешь

Проницательность - качество, которое приобретается со временем или дается от рождения. По мнению древнеегипетских мудрецов, самыми внимательными и прозорливыми являются люди, появившиеся на свет в определенные периоды. Божество, которое покровительствует этим счастливчикам, наделило их удивительной интуицией.

Осирис

В мифологии Древнего Египта Осирис считается одним из самых загадочных и таинственных богов. Еще бы, ведь он был царем загробного мира, судьей душ усопших и божеством возрождения. Ему было подвластно то, что находится по ту сторону земного бытия, то, что недоступно человеческому уму.

Согласно египетскому гороскопу, люди, покровителем которых является Осирис, появляются на свет с 1 по 10 марта и с 27 ноября по 18 декабря. Они наделены удивительной проницательностью, способностью видеть то, чего не замечают другие. Эти люди как будто сканируют окружающих и видят всю их подноготную

Человек, рожденный под знаком Осириса, сразу же распознает чужую ложь.

Ему не нужно перепроверять факты и информацию, чтобы убедиться в своей правоте. Удивительная интуиция, которой представители египетского знака наделены от рождения, когда его не обманывала.

Эксперты в сфере эзотерики говорят, что проницательность, умение видеть людей насквозь - главный дар подопечных Осириса. Они могут сделать его своим призванием, но только при условии, что будут использовать исключительно для добрых дел - например, помогать с поимкой преступников.

Например, 14 декабря, под знаком Осириса, появился на свет Нострадамус - французский врач и астролог, прославившийся благодаря своим предсказаниям.

На протяжении многих столетий эксперты исследовали наследие Нострадамуса, считалось, что в своих стихотворных произведениях он зашифровал пророчества.

Люди, рожденные под знаком Осириса, производят на окружающих впечатление сложных, противоречивых, многогранных натур. Их настроение часто меняется, они то погружаются в глубокие думы, то идут развеяться на шумную вечеринку. Но в любом случае уроженцы этого египетского знака остаются в гармонии с собой.

Все дело в том, что они хорошо понимают не только окружающих, но и самих себя.

Если подопечный Осириса устал и нуждается в отдыхе, он отправится к себе домой, несмотря на попытки друзей остановить его. Главное для него - прислушиваться к себе, понимать свои желания и следовать им.