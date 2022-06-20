Вот какую сцену из «Москва слезам не верит» цензура СССР много лет скрывала от зрителей

Советский киношедевр «Москва слезам не верит» запомнился зрителям не только благодаря главным героям – Катерине и Гоше, но и ярким второстепенным персонажам. Особенно полюбился поклонникам хоккеист Гурин – обаятельный балагур с вредной привычкой.

В фильме муж Людмилы ни разу не выходил на лед и не надевал спортивную форму, но прекрасно воплотил на экране образ звезды советской сборной по хоккею. Зато по сюжету Гурин неоднократно появляется подшофе, обнажая свой слабый характер. Но, как и подобает советскому спортсмену, он находит в себе силы покончить с пагубной страстью.

Однако Владимир Меньшов хотел приблизить Гурина к реальности и в конце фильма добавил сцену, в которой герой Александра Фатюшина заявляется пьяным на дачу Людмилы и просит у нее денег на выпивку. Госкино потребовало вырезать этот фрагмент, аргументировав словами: «Завязал так завязал».

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