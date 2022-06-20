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Вот какую сцену из «Москва слезам не верит» цензура СССР много лет скрывала от зрителей

20 июня 2022 08:16
Вот какую сцену из «Москва слезам не верит» цензура СССР много лет скрывала от зрителей

«Завязал так завязал».

Советский киношедевр «Москва слезам не верит» запомнился зрителям не только благодаря главным героям – Катерине и Гоше, но и ярким второстепенным персонажам. Особенно полюбился поклонникам хоккеист Гурин – обаятельный балагур с вредной привычкой.

В фильме муж Людмилы ни разу не выходил на лед и не надевал спортивную форму, но прекрасно воплотил на экране образ звезды советской сборной по хоккею. Зато по сюжету Гурин неоднократно появляется подшофе, обнажая свой слабый характер. Но, как и подобает советскому спортсмену, он находит в себе силы покончить с пагубной страстью.

Вот какую сцену из «Москва слезам не верит» цензура СССР много лет скрывала от зрителей

Однако Владимир Меньшов хотел приблизить Гурина к реальности и в конце фильма добавил сцену, в которой герой Александра Фатюшина заявляется пьяным на дачу Людмилы и просит у нее денег на выпивку. Госкино потребовало вырезать этот фрагмент, аргументировав словами: «Завязал так завязал».

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Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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