Вот какую ошибку в отношениях всегда совершает Телец: избавится от этого сложно

Астрологи рассказали, на какие грабли из раза в раз наступает земной знак.

Есть люди, которым не везет в любви. Они снова и снова пробуют строить отношения, терпят крах, а спустя время предпринимают очередную попытку. Безусловно, каждая неудача отзывается в их сердце болью. В такой ситуации астрологи советуют обратиться за помощью к звездам. Они подскажут, какую ошибку вы совершаете в отношениях с противоположным полом и дадут совет, как это можно исправить.

Телец

Представители земной стихии известны своим поразительных хладнокровием. В любой ситуации они сохраняют буддистское спокойствие, которому завидуют остальные знаки зодиака. Они тоже хотели бы быть такими же уравновешенными, да не могут.

Правда, в некоторых случаях такой тип поведения играет с Тельцом злую шутку. Если на работе и в сложных обстоятельствах безэмоциональность земного знака только на руку, то в романтических отношениях она становится скалой, о которую разбивается любовь.

В самом начале отношений партнеру Тельца кажется, что тот еще не раскрылся до конца.

Что он смущается, осторожничает, боится показаться смешным и нелепым и т.д. Одним словом, ему придумывают миллион всевозможных оправданий.

Но время идет, а уроженец земного знака по-прежнему остается немногословным и закрытым. Многим влюбленным важно говорить о своих чувствах и слышать ответные слова из уст избранника. Телец не относится к этой категории, он вообще молчит, как партизан.

После нескольких неудачных попыток разговорить представителя знака партнер начинает думать: может быть, это с ним что-то не так?

Может быть, Телец чем-то недоволен, но не говорит об этом? А с новыми расспросами подходить боится, чтобы, не дай бог, не обидеть.

Со временем стена молчания, которую возводит между собой и партнером Телец, становится просто гигантской. Уроженцы этого знака считают, что все в порядке, потому что сами не привыкли говорить о чувствах, а вторая половинка мучается от сомнений и подозрений.

В конечном итоге партнер зачастую не выдерживает и разрывает отношения. Ему кажется, что на самом деле Телец никогда его не любил, только использовал в своих целях. А недоумевающий земной знак теряется в догадках, что пошло не так.

Представителям этого знака необходимо научиться выражать свои чувства с помощью слов и поступков.

Важно понять, что партнер не телепат и не знает, что происходит у другого человека в мыслях. Да, Тельцу будет сложно переделать себя, но оно будет того стоить.