Вот какую ошибку совершают Девы в интимной сфере: не все смогут это терпеть

Когда двое остаются наедине и предаются страсти, им хочется, чтобы все прошло идеально. Ведь в моменты близости мы наиболее уязвимы и любые ошибки воспринимаем особенно остро. К сожалению, никто из нас не застрахован от досадных промахов в постели. Некоторые из них являются чистой воды случайностью, другие повторяются из раза в раз, и вот тут уж стоит задуматься, в чем кроется причина. Нередко источником проблемы становится знак зодиака одного из партнеров. Рассказываем, на какие грабли постоянно наступают представители земной стихии.

Дева

О педантичности земного знака можно слагать легенды. Его представители жить не могут без того, чтобы постоянно кого-нибудь учить уму-разуму, да сетовать, что, мол, “хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам”. Только на плечах Девы еще держится этот мир.

Ворчать всегда, ворчать везде - кажется, это могло бы быть девизом уроженцев знака. Дева всегда найдет, к чему придраться. С ловкостью Шерлока Холмса вычислит виновного и будет долго и старательно вправлять ему мозги, пока бедняга зевает от скуки.

Думаете, в интимной обстановке Дева хоть ненадолго изменит своей привычке?

Вы глубоко ошибаетесь. Представители земной стихии даже в постели верны себе и готовы в любой момент раскритиковать партнера и приняться учить его, как правильно.

Нет, конечно же, в том, чтобы сказать избраннику о том, что вам не нравится в его действиях, нет ничего зазорного. Однако это целая наука, которой важно следовать, чтобы не отбить у партнера желание и не превратить близость в разбор полетов.

Необходимо действовать максимально тактично и деликатно, тщательно подбирать слова, чтобы не уязвить вторую половинку и не навязать ей чувство вины.

В конце концов, все люди разные, и угадать с первого раза, что нравится именно вам, невозможно.

Вот только Дева не придерживается этих правил.

Она рубит правду-матку, не задумываясь о том, что избраннику может быть крайне неприятно ее выслушивать. Тот тон, который выбирают представители знака, категорически не подходит для столь важной беседы.

Не каждый партнер способен выдержать постоянное недовольство Девы и ее привычку поучать. Поэтому очень часто представители земного знака остаются в одиночестве и недоумевают, что они сделали не так. Астрологи советуют им пересмотреть свои привычки.