Вот какую цену пришлось заплатить звезде "Буратино" за всесоюзную славу
Юный актер пошел по стопам своего знаменитого персонажа.
Дмитрий Иосифов 45 лет назад прославился на всю страну благодарю роли деревянного мальчика в фильме «Приключения Буратино». С тех пор он снялся в множестве других проектов, но у зрителей он всегда ассоциируется с веселым озорником, не желающим ходить в школу и слушаться старших.
Интересно, что в детстве Иосифов мало чем отличался от своего знаменитого героя. После того как на него обрушилась популярность, и режиссеры стали звать его на съемки, школьная успеваемость Дмитрия заметно снизилась. Из отличника он превратился в посредственного ученика. Об этом он рассказал порталу Wday. Но пятерки в дневнике, это не единственное, чем пришлось пожертвовать актеру.
Ради участия в новых фильмах ему пришлось забросить любимую секцию по фигурному катанию. Кроме того, ради творческой карьеры Иосифов пошел против родителей, считавших, что ему нужно поступить в Политехнический институт и освоить достойную профессию. Дмитрий самостоятельно решил свою судьбу и поступил во ВГИК. Впрочем, об этом он ни разу не пожалел.