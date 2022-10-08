Вот какую цену пришлось заплатить звезде "Буратино" за всесоюзную славу

Дмитрий Иосифов 45 лет назад прославился на всю страну благодарю роли деревянного мальчика в фильме «Приключения Буратино». С тех пор он снялся в множестве других проектов, но у зрителей он всегда ассоциируется с веселым озорником, не желающим ходить в школу и слушаться старших.

Интересно, что в детстве Иосифов мало чем отличался от своего знаменитого героя. После того как на него обрушилась популярность, и режиссеры стали звать его на съемки, школьная успеваемость Дмитрия заметно снизилась. Из отличника он превратился в посредственного ученика. Об этом он рассказал порталу Wday . Но пятерки в дневнике, это не единственное, чем пришлось пожертвовать актеру.

Ради участия в новых фильмах ему пришлось забросить любимую секцию по фигурному катанию. Кроме того, ради творческой карьеры Иосифов пошел против родителей, считавших, что ему нужно поступить в Политехнический институт и освоить достойную профессию. Дмитрий самостоятельно решил свою судьбу и поступил во ВГИК. Впрочем, об этом он ни разу не пожалел.