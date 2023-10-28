Вот какую цену пришлось заплатить Абрамовой, чтобы стать женой Высоцкого

История любви Людмилы Абрамовой и Владимира Высоцкого заслуживает того, чтобы о ней сняли фильм. Узнав правду об их знакомстве и свадьбе, даже скептики не могут справиться с эмоциями. Дело было вот как.

Как-то Абрамова возвращалась в гостиницу после очередного съемочного дня в ленте «713-й просит посадку». По дороге ей встретился странный на вид асоциальный парень с фингалом под глазом. Он сказал, что устроил дебош в ресторане, поэтому у него отняли паспорт. Чтобы забрать документ, не хватает 200 рублей.

Денег у актрисы не было, но она не раздумывая сняла с пальца последнее дорогое ювелирное украшение — кольцо. Парень выяснил, где она остановилась и выразил намерение вернуть аксессуар, как только решит свои проблемы.

Абрамова ему не поверила, да и ей было все равно, ведь в тот момент девушка находилась в глубокой депрессии: из-за неразделенной любви к ней добровольно расстался с жизнью ее однокурсник.

Тогда-то Абрамова и пообещала никому не отказывать в помощи, но в клятвах себе пошла еще дальше. Решила, что выйдет замуж за первого, кто попросит об этом.

По иронии судьбы этим «кем-то» и оказался Высоцкий с фингалом, который не только кольцо вернул, но и предложение сделал чуть ли не в первый вечер. История любви двух артистов закончилась болезненным разрывом, но романтики в ней при этом все равно хоть отбавляй.