Вот какой знак Зодиака Ванга считала самым несчастным: много неудач на пути

По свидетельствам современников, болгарская провидица Ванга живо интересовалась астрологией. Она оставила после себя обширное наследие, в которое, помимо прочего, вошли ее высказывания о разных знаках зодиака. Некоторые из них Ванга считала наделенными экстрасенсорными способностями, какие-то - любимчиками фортуны. А об одном знаке зодиака ясновидящая отзывалась как о несчастном. Кто же это?

Весы

По мнению болгарской провидицы, больше всего неудач приходится на долю Весов. Представители воздушного знака чаще остальных оказываются в неприятных ситуациях. А все потому, что, как бы парадоксально это ни прозвучало, они слишком сильно стараются, чтобы все было хорошо.

Весы - прирожденные эмпаты. Они тонко чувствуют настроение окружающих и страдают, когда кто-то поблизости грустит, нервничает, да и просто испытывает дискомфорт. Поэтому стремятся всеми способами наладить ситуацию, нередко - во вред самим же себе.

Представители воздушной стихии готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь ближнему, но не задумываются над тем, к каким последствиям это приведет.

Порой только совершив благое дело, Весы понимают, что несколько погорячились и остались без денег или упустили выгодную для себя возможность.

Люди, рожденные под этим созвездием, ожидают от окружающих ответной благодарности, однако в большинстве случаев не получают ее. Из-за этого их страдания только усугубляются. Весы ругают себя за излишнюю мягкость и отзывчивость, но очень скоро снова наступают на те же самые грабли.

Ванга считала, что беда Весов заключается в их неумении говорить “нет”.

Когда к уроженцам воздушного знака обращаются за помощью, у них язык не поворачивается отказать. Даже если в глубине души Весы понимают, что в данной ситуации было бы лучше сделать выбор в свою пользу, остановиться не могут.

Совет, который дают представителям этого знака звезды - почаще задумываться о самих себе. В конце концов, Весы появились на свет со своей собственной, уникальной миссией, которую им необходимо претворить в жизнь. А когда они отвлекаются на посторонние дела, это никому не идет на пользу.

Не стоит брать на себя слишком большую ответственность за чужую жизнь и судьбу.

Безусловно, в некоторых случаях важно поддержать близкого человека, возможно даже, пожертвовать своим временем и комфортом ради него. Но Весам не нужно поступать так ради каждого встречного.