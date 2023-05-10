Вот какой знак Зодиака больше всего подвержен игромании: спрячьте джойстик и приставку

У каждого человека свои способы борьбы со стрессом. Кто-то выплескивает негативные эмоции в творчество, другие отправляются в спортзал, чтобы потягать “железки” или побоксировать грушу, третьи идут на прием к психологу. Иногда попытки снять напряжение приводят к возникновению зависимости - такое происходит, например, с людьми, которые после сложного рабочего дня расслабляются с джойстиком в руках. Не так давно лудоманию, то есть патологическое влечение к компьютерным или азартным играм, внесли в новую редакцию Международной классификации болезней. Рассказываем, кто в гороскопе больше остальных подвержен этой пагубной привычке.

Скорпион

Представители водного знака известны своим хладнокровием. Из них лишнего слова не вытянешь, даже в стрессовых ситуациях они сохраняют поразительную невозмутимость.

“Как же Скорпион выплескивает стресс?” - невольно задаются вопросом его соседи по зодиакальному кругу.

Мало кто знает, что многие уроженцы знака подвержены лудомании, то есть зависимости от игр. Именно наедине с собой, расположившись перед монитором с джойстиком, мышкой или клавиатурой в руках, они предпочитают давать волю негативным эмоциям (а их у Скорпиона накапливается много).

После напряженного рабочего дня или ссоры с близким человеком этот знак возвращается к себе домой, включает компьютер, загружает какую-нибудь игру… и рубится до тех пор, пока не иссякнут силы или не придет пора идти на работу, учебу и т.д. Скорпион не замечает даже, как летит время.

Об этой особенности представителей водного знака знают очень немногие люди.

Скорпионы тщательно скрывают от окружающих свою зависимость, чтобы не вызвать порицания. Хотя, с другой стороны, на самом деле им совершенно все равно, что подумают люди - главное, что сам знак в восторге.

Только самые близкие люди Скорпиона в курсе его лудомании. Они прекрасно знают, что, заработав солидную сумму, этот знак вряд ли принесет ее в общий “семейный котел”, а отправится за покупкой очередной стрелялки или обновит технику, например, приобретет более мощную видеокарту.

Если любовь к играм затмевает для Скорпиона все остальные привязанности, это повод обратиться за консультацией к специалисту.

Представителям водного знака необходимо найти более подходящие и “экологичные” способы выплеснуть свои эмоции, чтобы от них не страдали ни они сами, ни окружающие.