Вот какой знак никогда не влюбится в женщину Стрельца: не стоит и пытаться

Астрологи убеждены - все подводные камни, с которыми столкнутся в отношениях партнеры, можно узнать заранее, если взглянуть на их знаки зодиака. Даже если не получится избежать проблем совсем, то, по крайней мере, можно будет подстелить соломки и минимизировать ущерб. Также астрология дает возможность понять, с представителем какого знака отношения не сложатся ни при каких условиях. Любые попытки завязать роман заведомо обречены на неудачу. Рассказываем, какой представитель зодиакального круга никогда не влюбится в женщину-Стрельца - ей не стоит тратить на него свое время.

Козерог

Совместимость между двумя стихиями - землей и огнем - очень низкая. Они не дополняют друг друга, скорее уж, наоборот, причиняют неудобства. Поэтому между знаками, которые к этим стихиям принадлежат, также редко складываются гармоничные отношения.

Женщина-Стрелец по своей натуре - импульсивная, страстная, нестандартно мыслящая. Она постоянно горит новыми идеями, которые торопится воплотить в жизнь. Нестандартный взгляд на мир позволяет ей добиться больших успехов в творческих профессиях.

А вот мужчина-Козерог, как нетрудно догадаться, является ее полной противоположностью.

Это консерватор, который смотрит на новшества с неприкрытым скепсисом. Прежде чем сделать какой-то шаг, представитель знака тщательно просчитает все “за” и “против”.

Между двумя этими знаками не может возникнуть продолжительных отношений. Интерес, возникший поначалу, вряд ли оформится в глубокое и серьезное чувство. Очень скоро мужчина-Козерог и женщина-Стрелец поймут, что для этого у них слишком мало общего.

Представитель земной стихии постоянно будет укорять партнершу за ее порывы, которые кажутся ему необдуманными и неуместными.

Даже если это действительно так, огненной леди жизненно важно убедиться в этом самой, наступить на грабли и сделать выводы.

Дама-Стрелец, в свою очередь, будет вне себя от медлительности партнера и его скрупулезности.

“Да сколько уже можно, я бы уже сто раз все сделала!” - взрывается она, когда Козерог снова тратит слишком много времени на изучение вопроса, прежде чем взяться за дело.

В итоге они оба поймут, что полюбить друг друга по-настоящему не в силах. Слишком уж много противоречий возникает между ними изо дня в день. С одной стороны, это печально, с другой - в гороскопе достаточно знаков, с которыми женщина-Стрелец и мужчина-Козерог создадут достойную пару.