Вот какой выросла «нежеланная» внучка Боярского: на балу она произвела фурор

Михаил Боярский стал дедушкой, когда его сыну Сергею было всего 18 лет. Прославленный отец был против брака наследника и переживал за будущее своей внучки Екатерины, однако его опасения были напрасны.

Как признавался сам Сергей, главный мушкетер СССР активно отговаривал его от женитьбы в 18 лет. Он считал, что его сын сначала сам должен встать на ноги, прежде чем создавать собственную семью. Однако Сергей не послушал отца, и спустя некоторое время на свет появилась Екатерина.

Первое время девушка росла вне пристального внимания публики. Она училась сначала в Англии, а после — в родном Санкт-Петербурге. Однако несколько лет назад она заставила всех о себе говорить после появления на Балу дебютанток. Екатерина весь вечер блистала в эффектных нарядах, привлекая внимание своей красотой, а на следующее утро проснулась знаменитой.

О своей жизни внучка Боярского рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится множеством снимков, а армия ее поклонников только увеличивается. Преданные фанаты осыпают знаменитость комплиментами, отмечая ее красоту и талант, ведь последние годы она полностью сосредоточена на своей карьере и обучении, а также занимается музыкой, выступая под псевдонимом Venna.