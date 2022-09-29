Вот какой выросла дочь Рэйчел и Росса из «Друзей»: но есть подвох

Одной из популярных сюжетных линий сериала «Друзья» были отношения Росса и Рэйчел. Как радовались поклонники, когда в одном из сезонов у них родилась совместная дочка Эмма. Хотя даже рождение ребенка не примирило героев друг с другом.

Очаровательная малышка стала украшением сериала. Но был и подвох: как оказалось, играть Эмму пришлось сразу двум актрисам-близняшкам. 2-летние Кали и Ноэль Шелдон появились в сериале в 2003 году. Несмотря на юный возраст, они достойно вели себя на съемках и не капризничали.

При этом, став взрослыми, девушки признались, что не помнят ничего о работе с Дженнифер Энистон и Дэвидом Швиммером. На память у них остались лишь снимки с площадки. Сестры Шелдон выросли настоящими красавицами, однако с актерской карьерой у них не задалось. После «Друзей» девочки появились в фильме «Любовь в большом городе» и в сериале «Жизнь как приговор», а затем взяли паузу в работе. Кали училась на биохимика, а Ноэль мечтала о профессии бариста в кофейне прямо как ее «экранная мама» Рэйчел.

В 2019 году они возобновили работу в кино, но получают пока лишь эпизодические роли. На их счету участие в фильме ужасов «Мы» и работа в короткометражках.