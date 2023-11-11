Вот какой водный знак зодиака Ванга обходила стороной: слишком сильная аура

Ванга всю сознательную жизнь держалась подальше от Рыб и других убеждала обходить стороной этот «страшный» знак. Все дело в том, что залезть в голову людям водной стихии практически невозможно, поэтому невозможно узнать, чего от них ждать, и как-то подготовиться к их выходкам.

Попасть на личную встречу с Вангой было мечтой многих. Но многим она отказывала. Кому-то все же благоволила и после уговоров «брала» на аудиенцию. Но вот представителям Рыб никогда не давала даже шанса.

Ванга считала этот знак зодиака опасным и верила, что у Рыб особая и очень сильная энергетика. С такой лучше не связываться даже ей.