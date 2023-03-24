Вот какой тип отношений подходит женщинам воздушных знаков Зодиака

Сегодня в мире существует огромное количество типов отношений. В каждой паре люди могут обсуждать друг с другом, какая форма любовного союза подходит именно им, насколько она соответствует их потребностям, желаниям, планам и т.д. Не всегда удается сразу взять нужный тон в отношениях и понять, насколько тот или иной тип соответствует ожиданиям. Астрологи советуют ориентироваться на свой знак зодиака - он подскажет, в каком формате вам будет комфортнее всего. Рассказываем, на какой тип отношений стоит обратить внимание представительницам воздушных знаков - Близнецам, Весам и Водолею.

Близнецы

Представительницы летнего воздушного знака ни за что не станут встречаться с мужчиной, у которого из всех интересов только лежание на диване и компьютерные игры. Им нужен авантюрист и интеллектуал.

Отправиться в спонтанное путешествие или поболтать на любую тему, от немецкой философии до творчества Леди Гаги - спутник жизни Близнецов должен быть готов абсолютно к любому повороту и горячо его приветствовать.

Кроме того, женщина-Близнецы обожает подарки и другие подтверждения любви. Если партнер не уделяет ей достаточно внимания и не напоминает о своих чувствах, она начинает скучать и страдать.

Весы

Стремление к гармонии свойственно Весам во всем, в том числе в личной жизни. Идеальным союзом для представительниц этого знака станет тот, в котором всего будет в меру - страсти и нежности, стабильности и приключений.

Женщине-Весы важно, чтобы партнер умел договариваться и идти на компромисс. С упертым мужчиной, не готовым прислушиваться к своей второй половинке и искать варианты решения, ей будет некомфортно.

Кроме того, необходимо, чтобы они с избранником имели общие интересы. Беседы с любимым человеком на интересные им обоим темы становятся для представительницы знака отдельным удовольствием.

Водолей

У дамы-Водолея в личной жизни, как правило, все сложно. Желание любить и быть любимой ведет борьбу с жаждой свободы и независимости, и на весах перевешивает то одно, то другое.

Представительнице воздушного знака подойдут отношения, в которых партнер не станет ставить жестких рамок и в чем-то ограничивать. Ревность женщина-Водолей тоже не потерпит.

Если мужчина готов оставить свою избранницу в покое по одной лишь ее просьбе, без придирок и лишних расспросов, он станет для дамы-Водолея неповторимым идеалом. Сама она в отношениях также нетребовательна.