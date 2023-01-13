Вот какой советский мультфильм иностранцы призвали смотреть на каждое Рождество

Колоритный мультфильм «Ночь перед Рождеством» и сейчас удивляет своей проработанной картинкой. Такого эффекта сестры Валентина и Зинаида Брумберг смогли добиться благодаря настоящим актерам и талантливым художникам. Артисты сначала отыграли все сцены, а затем отснятые кадры начали медленно и кропотливо обрисовывать профессионалы.

Вложенный в эту картину труд окупился стократно, и даже после первого просмотра мультик сразу же врезается в память. Яркая и живая картинка вместе с захватывающим сюжетом создает настоящую атмосферу волшебного зимнего праздника.

Советский шедевр анимации полюбился и иностранным зрителям, которые даже призывали показывать эту интересную историю на местном телевидении.