Вот какой советский лайфхак помог бы европейцам пережить суровую зиму

Суровые зимние условия заставляли русских людей придумывать свои способы борьбы с морозом. Из поколения в поколение передавались необходимые хитрости и советы, которые помогали не только благополучно пережить холодный период, но и сэкономить средства на оплату коммунальных платежей. Особенно много таких приемов было во времена СССР. Эти лайфхаки и сейчас могут взять на вооружение европейцы.

Например, советские граждане легко обходились без микроволновок. Если приготовленные блюда сильно остыли, их всегда можно было разогреть на плите. Однако, чтобы не тратить время, кастрюли и сковородки обычно оборачивали теплыми одеялами. Таким образом можно было сохранить горячее до подачи на стол гостям.

Другой вынужденной мерой был поход в душ всего лишь раз в неделю. На расходах воды в некоторых семьях тоже экономили, поэтому каждый день принимать ванну дома могли далеко не все. Зато один день в неделю обязательно выделялся на поход в баню — такая традиция существовала в деревнях, а в городах жители пользовались услугами общественных парных.