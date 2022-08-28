Вот какой советский фильм упрекнули в «феминизации» мужчин

Не только иностранцы могут быть остры на язык.

Мнения зарубежных зрителей о советских фильмах всегда вызывают у русскоязычной аудитории интерес как минимум из-за разницы менталитетов. Однако не менее любопытной может быть реакция советских рецензентов на фильмы, которые сегодня считаются культовыми.

Например, «Романс о влюбленных» в период премьеры заслужил немало критических замечаний от рядовых зрителей. Романтическая история Андрея Кончаловского вызвала споры, особенно в отношении главного героя.

В Сергее, сыгранном Евгением Киндиновым, некоторые зрители рассмотрели тревожную для 70-х тендендию — феминизацию мужчин. К такому выводу пришла 22-летняя зрительница из Москвы:

«Ему не хватает очень важного, что должно быть, на мой взгляд, присуще настоящему мужчине. Сергея не очень беспокоит работа. К сожалению, такую метаморфозу я наблюдаю и среди некоторых моих знакомых».

Другой рецензент сравнил героя с «дворовым» королем: эгоистичным, честолюбивым, утверждающим свою правоту только с помощью силы, а не ума. Романтизация такого персонажа в глазах миллионов и вызвала возмущение недовольных.