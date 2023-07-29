Вот какой сложный выбор придется сделать Тельцам в августе 2023: только один вариант

Последний летний месяц будет безмятежным далеко не для всех знаков зодиака. Астрологи рассказали, что одному из представителей зодиакальной плеяды в августе придется как следует поволноваться. Правда, причину для беспокойства они создадут собственными руками. Рассказываем, какой знак зодиака окажется на пороге серьезного выбора и что советуют ему звезды для решения проблемы.

Телец

Астрологи предупреждают - личная жизнь земного знака в августе 2023 значительно осложнится. Причиной тому станет ретроградная Венера, которая на протяжении всего месяца будет оставаться в семейном доме Тельца. Она-то и окажет негативное влияние на сферу романтических взаимоотношений.

В последний месяц лета земной знак, уже состоящий в отношениях, почувствует непреодолимую тягу к противоположному полу. Обычно скромному и сдержанному Тельцу захочется флиртовать напропалую, купаться во внимании, совершенно не задумываясь о чувствах второй половинки.

Вполне возможно, что один из новых знакомых окажется особенно привлекательным для Тельца.

Настолько, что он по-настоящему им увлечется. Переписка в социальных сетях, взаимные лайки и комплименты, флирт и встречи - все это ждет земной знак в августе.

Единственное, что мешает Тельцу наслаждаться интрижкой в полной мере - ревность второй половинки. Как бы ни пытались уроженцы знака скрыть свое увлечение, оно точно не останется незамеченным. Постоянный партнер обязательно почувствует, что в жизни Тельца кто-то появился.

Вероятно, поначалу избранник будет делать вид, что ничего не замечает - в надежде, что Телец одумается и перестанет общаться с новым знакомым, остынет к нему.

Но, если флирт не прекратится, будет вынужден устроить допрос с пристрастием, а также поставить вопрос ребром: или он, или увлечение.

Для Тельца такая дилемма окажется полной неожиданностью. Ведь земной знак полагал, что его интрижка останется в тайне, а если нет, то партнер поймет - со временем интерес к новому знакомому исчезнет. Тельцу придется немедленно сделать выбор, чтобы сохранить отношения.

Астрологи советуют представителям знака вспомнить старую народную мудрость - от добра добра не ищут.

Каким бы манящим не казался новый знакомый, еще предстоит разобраться, что же это за человек. А вот разлад с партнером, который уже хорошо знаком и точно не преподнесет неприятных сюрпризов, может выйти боком.