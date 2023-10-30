Вот какой славянский аналог есть у Хэллоуина: одно отличие между ними удивит любого

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира будут отмечать Хэллоуин, старинный праздник, уходящий своими корнями в традиции кельтов. Споры о том, стоит ли отмечать его, если не принадлежишь к этой культуре, вероятно, будут продолжаться еще очень долго — у Хэллоуина есть много и сторонников, и хейтеров. Но не все из них знают, что у славян был свой мистический праздник, который приходится на ту же дату. Рассказываем, о чем идет речь и каковы различия между славянскими и западными обычаями.

Отношение к Хэллоуину очень разное. Кто-то уверен, что в заморском празднике нет ничего плохого — стоит воспринимать его как еще один повод повеселиться. Другие же считают, что незачем перенимать чужую культуру.

Тем более что у славян был свой аналогичный праздник.

Любопытно, что выпадает он на ту же дату, что и Хэллоуин. Речь идет о Велесовой ночи, получившей свое название в честь божества ворожбы и домашнего скота. Наши предки верили, что Велес стоит на границе между двумя мирами и чутко сторожит ее.

В представлении древних славян, мир делился на реальный, который назывался Явью, и ирреальный, который, в свою очередь, носил название Навь. В нем располагалось подземное царство, где обитала нечистая сила.

В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября граница между мирами стиралась.

В эту ночь люди старались не покидать стены своих домов без крайней на то необходимости. Считалось, что любой путник, встретившийся на дороге, может на самом деле оказаться представителем нечистой силы. Заговаривать с незнакомцами не стоило, да и со знакомыми тоже — мало ли?

На день, предшествующий Велесовой ночи, старались не планировать никаких сделок. Слишком уж велик был риск того, что все обернется неудачей. Время накануне праздника и саму Веселову ночь надлежало проводить вместе с близкими в надежных домашних стенах.

В этом заключается главное различие между славянским и кельтским праздником, который впоследствии распространился по другим странам.

В Хэллоуин принято наряжаться в представителей нечистой силы, ходить по домам, стучаться в двери и просить у хозяев сладости.

Суть праздника при этом была единой — на одну ночь светлые силы отступают, передав бразды правления в руки темных сил. Кроме того, и Велесова ночь, и Хэллоуин символизируют собой смену времен года. Колесо переворачивается от света к тьме, от тепла к холоду.