Вот какой сериал с Орейро и Араной побил успех «Дикого ангела»

Несколько лет после завершения «Дикого ангела» Факундо Арана не мог найти проект, который бы с тем же успехом покорил миллионы телезрителей. Только в 2006 году актеру удалось затмить роль Иво Ди Карло, сыграв Мартина Кесаду в паре все с той же Наталией Орейро.

Речь идет о сериале «Ты — моя жизнь», где Факундо перевоплотился в побитого жизнью, но успешного бизнесмена, а Наталия — в профессионального боксера Эсперансу Муньос по прозвищу Милашка. Дуэт полюбившейся публике пары вновь сотворил магию, и сериал стал самым рейтинговым за всю историю аргентинского телевидения.

В интервью Арана признавался, что не согласился на съемки, если бы участие в теленовелле не приняла Орейро. На радость поклонникам, в сериале есть немало пересечений с «Диким ангелом»: Наталия опять спела для заставки шоу, сюжет снова закртили вокруг богача и бедняжки, а среди актерского состава зрители вновь увидели знакомые лица.