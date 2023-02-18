Вот какой привилегией обладала королева Елизавета II: простым людям такое недоступно

У королевы Елизаветы ll, без сомнения, было много обязательств перед своей странной и подданными. Она поддерживала людей в самые трудные годы и всегда находила обнадеживающие слова для ежегодного рождественского обращения.

Но не стоит забывать, что привилегий у Её Величества было не меньше. К примеру, она могла спокойно путешествовать, не имея при этом даже паспорта.

Дело в том, что в Соединенном Королевстве этот документ выпускался от имени самой королевы, и в таком случае ей можно было обходиться без него.

Она спокойна летала в другие страны, беспрепятственно пересекая множество морей и океанов.

Такая привилегия стала несбыточной мечтой не только для обычных граждан, но и для членов династии Виндзор, поскольку на других представителей монаршей семьи это правило не распространялось. Все кроме, Елизаветы ll, получили свои паспорта и теперь не могут похвастаться таким же исключительным правом.