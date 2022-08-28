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Вот какой мультфильм СССР пришлось защищать от гнусных обвинений

28 августа 2022 11:30
Вот какой мультфильм СССР пришлось защищать от гнусных обвинений

Всего одно слово породило многолетние споры.

В 1976 году Ефим Гамбург и подумать не мог, что через несколько лет созданный им добрый и поучительный мультфильм, основанный на рассказе Дьюлы Урбана, вызовет громкие дискуссии и разночтения.

Речь идет о «Голубом щенке», который учил детей тому, как принимать свою непохожесть на других. В то время как за границей посылом оригинального произведения считали борьбу с расовой несправедливостью, в России мультфильм восприняли как гимн толерантного отношения к людям нетрадиционной ориентации. И все это из-за слова «голубой».

Сам постановщик опровергал подобную трактовку, утверждая, что никогда «не стал бы так издеваться» над людьми. Вступились за анимационную короткометражку и зрители, причем на заграничных площадках.

«Не понимаю, как можно так гнусно обвинять этот замечательный детский мультфильм?! Простые советские люди были абсолютно невинны и наивны в таких вопросах. Так что не давайте волю своему избалованному воображению», — написал один из пользователей IMDb.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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