Вот какой мультфильм СССР пришлось защищать от гнусных обвинений

В 1976 году Ефим Гамбург и подумать не мог, что через несколько лет созданный им добрый и поучительный мультфильм, основанный на рассказе Дьюлы Урбана, вызовет громкие дискуссии и разночтения.

Речь идет о «Голубом щенке», который учил детей тому, как принимать свою непохожесть на других. В то время как за границей посылом оригинального произведения считали борьбу с расовой несправедливостью, в России мультфильм восприняли как гимн толерантного отношения к людям нетрадиционной ориентации. И все это из-за слова «голубой».

Сам постановщик опровергал подобную трактовку, утверждая, что никогда «не стал бы так издеваться» над людьми. Вступились за анимационную короткометражку и зрители, причем на заграничных площадках.