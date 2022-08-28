Вот какой мультфильм СССР пришлось защищать от гнусных обвинений
Всего одно слово породило многолетние споры.
В 1976 году Ефим Гамбург и подумать не мог, что через несколько лет созданный им добрый и поучительный мультфильм, основанный на рассказе Дьюлы Урбана, вызовет громкие дискуссии и разночтения.
Речь идет о «Голубом щенке», который учил детей тому, как принимать свою непохожесть на других. В то время как за границей посылом оригинального произведения считали борьбу с расовой несправедливостью, в России мультфильм восприняли как гимн толерантного отношения к людям нетрадиционной ориентации. И все это из-за слова «голубой».
Сам постановщик опровергал подобную трактовку, утверждая, что никогда «не стал бы так издеваться» над людьми. Вступились за анимационную короткометражку и зрители, причем на заграничных площадках.
«Не понимаю, как можно так гнусно обвинять этот замечательный детский мультфильм?! Простые советские люди были абсолютно невинны и наивны в таких вопросах. Так что не давайте волю своему избалованному воображению», — написал один из пользователей IMDb.