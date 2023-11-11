Вот какой ляп в комедии «Любовь и голуби» все проморгали: внимание на шею Надюхи

«Любовь и голуби» — любимый фильм Юлии Высоцкой. Да, наверное, и всех, кто родился и жил в СССР. Комедия наполнена лирикой, иронией, добрым юмором и дает зрителям веру в лучшее будущее.

Однако даже культовые фильмы имеют ляпы. Иногда они мешают воспринимать сюжет адекватно, а иногда бывают забавными и трогательными. Огрехи в ленте «Любовь и голуби» определенно относятся ко второму варианту.

Внимательный зритель, посмотрев картину, задержит взгляд на платке Надюхи. Во время разговора героини с Василием платок волшебным образом меняет положение и сам по себе «перевязывается». Ничего досадного, разумеется, в таком ляпе нет, кино он совершенно не портит. А вот зрителей заставляет, что называется, быть «в тонусе».