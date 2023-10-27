Вот какой ляп в «Джентльменах удачи» режиссер проглядел: все время был на виду в тюрьме

Кинопроизводство — процесс дорогой. Каждый кадр на счету, особенно если фильм снимается на пленку. Неудивительно, что советские режиссеры часто закрывали глаза на очевидные ошибки и ляпы. Не обошли стороной досадные оплошности и всеми любимую комедию Александра Серого «Джентльмены удачи».

В авантюрной картине 1971 года можно обнаружить исчезающие предметы, расползающиеся по телу татуировки и другие занимательные детали. Но самый забавный промах случился в тюремной сцене, когда Доцент конфликтует с Николой Питерским, который с силой пинает героя.

На штанах Евгения Леонова виднеется белый след от ботинка. Однако он появляется еще до нападения сокамерника. Вероятно, эпизод переснимали не один раз, а гримеры попросту забыли привести предмет одежды в порядок перед очередным дублем. В итоге в окончательную версию киноленты закралась очевидная ошибка.