Вот какой легендарной роли много лет стыдилась Муравьева: зрители не поймут

Роль инженера Нади Клюевой из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», сыгранная Ириной Муравьевой, была принята зрителями с восторгом. Лента мгновенно стала лидером советского проката, да и сейчас, бесспорно, входит в золотой фонд отечественного кино.

А вот сама Ирина Вадимовна поначалу наотрез отказывалась сниматься в этом фильме, хотя роль писалась специально под актрису и ее внешность. Муравьева раскритиковала и сценарий, и собственную героиню, и весь актерский состав. В итоге режиссер Геральд Бежанов и его друг Леонид Куравлев, сыгравший в фильме коллегу Нади Мишу Дятлова, очень долго уговаривали артистку на съемки.

Несмотря на безусловный зрительский успех картины, Муравьева долгие годы не видела одну из своих лучших ролей. Только когда собственные выросшие дети подарили актрисе видеокассету, Ирина посмотрела на свою работу на экране. В итоге она признала, что фильм получился «очень хорошим».