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Вот какой культовый советский фильм назвали позором Мосфильма

5 августа 2022 16:35
Вот какой культовый советский фильм назвали позором Мосфильма

Даже коллеги-артисты активно осуждали создателей ленты.

Вера Алентова призналась, что фильм «Москва слезам не верит» был раскритикован ее коллегами с Мосфильма. Даже режиссеры уговаривали зрителей не ходить на картину в кинотеатры.

Знаменитая лента вышла в прокат в 1979 году и сразу же снискала любовь зрителей. Однако коллеги Меньшова, поставившего фильм, и Алентовой не были от него в восторге. Многие называли его «сказкой» и целые собрания посвящали недостаткам картины, ее осуждению и тому, насколько сюжет ленты далек от действительности.

Вот какой культовый советский фильм назвали позором Мосфильма

«Режиссер Юлий Райзман выступил с пламенной речью, утверждая, что „Москва слезам не верит“ — позор Мосфильма», — вспоминает Алентова в своей биографии «Все не случайно».

Другие же их коллеги специально приезжали к кинотеатрам и просили зрителей изменить свой выбор и отказаться от покупки билетов на фильм. В итоге травля оказалась настолько сильной, что Владимир Меньшов даже начал сомневаться в своей работе. Однако со временем коллеги все-таки приняли ленту.

Фото: Кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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