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Вот какой красавицей растет младшая дочь Николаева: народ восхищен внешностью малышки

7 января 2023 11:15
Вот какой красавицей растет младшая дочь Николаева: народ восхищен внешностью малышки

Девочка растёт очень похожей на маму.

Игорь Николаев состоялся в качестве успешного певца и счастливого семьянина. Он является отцом двух прекрасных дочек, а младшей девочке недавно исполнилось 7 лет.

Маленькая Вероника растёт активным и жизнерадостным ребёнком. В ее юном возрасте кажется, что она больше напоминает свою маму. Малышка унаследовала от Юлии Проскуряковой все самое лучшее. У неё большие голубые глаза, милый овал лица и аккуратный нос. С такой внешностью она уже может попасть в модельный бизнес.

Недавно певица выложила новые фотографии с дочерью. На них красавица Вероника одета в нарядное платье, и держит на руках символ следующего года — кролика.

«Никуся, красавица», «Девчонки — огонь! Прям неприлично ослепительно красивые», «Прекрасные девочки у Маэстро!», «Красоточки, глаз не оторвать», — восхитились подписчики в комментариях.

Вот какой красавицей растет младшая дочь Николаева: народ восхищен внешностью малышки
Фото: Globallookpress.com, Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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