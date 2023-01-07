Вот какой красавицей растет младшая дочь Николаева: народ восхищен внешностью малышки

Игорь Николаев состоялся в качестве успешного певца и счастливого семьянина. Он является отцом двух прекрасных дочек, а младшей девочке недавно исполнилось 7 лет.

Маленькая Вероника растёт активным и жизнерадостным ребёнком. В ее юном возрасте кажется, что она больше напоминает свою маму. Малышка унаследовала от Юлии Проскуряковой все самое лучшее. У неё большие голубые глаза, милый овал лица и аккуратный нос. С такой внешностью она уже может попасть в модельный бизнес.

Недавно певица выложила новые фотографии с дочерью. На них красавица Вероника одета в нарядное платье, и держит на руках символ следующего года — кролика.