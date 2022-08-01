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Киноафиша Статьи Вот какой известный актер СССР сыграл в «12 стульях»: зрители не замечали годами

Вот какой известный актер СССР сыграл в «12 стульях»: зрители не замечали годами

1 августа 2022 11:40
Вот какой известный актер СССР сыграл в «12 стульях»: зрители не замечали годами

Фанаты не смогли скрыть своего удивления.

«12 стульев» стали одной из первых ролей Стаса Садальского. Режиссер предпочел не указывать имя артиста в титрах.

Советская комедия стала не только эталоном юмора, но и открыла миру сразу несколько талантливых артистов. Самим известным среди них оказался Стас Садальский, который за годы карьеры уже успел принять участие более чем 100 проектах. В «12 стульях» же он участвует в сцене с выступлением театра «Колумб» и помогает вытаскивать упавшего в оркестровую яму Кису Воробьянинова. Сам Садальский при этом никогда не рассказывал о неожиданном киноопыте. Артист предпочел сохранить в тайне свое участие в легендарной комедии.

Вот какой известный актер СССР сыграл в «12 стульях»: зрители не замечали годами

Помимо этого, в ленте Леонида Гайдая приняли участие еще два прославленных актера, которые не указаны в титрах. Как отмечает канал «Горожанин», в одном из эпизодов можно увидеть звезду «Бумера» Алексея Зайцева, а также героя «Кавказской пленницы» Руслана Ахметова.

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Пользователи сети не оставили без внимания факт, на который десятилетиями почти никто не обращал внимания. Как отметили многие, участие Садальского и других артистов стало для них неожиданностью.

«Очень познавательно!», «Действительно, мало кто знает. Я не знала. Спасибо за информацию интересную!» — пишут читатели.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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