Вот какой фильм Рязанова основан на его жизни: никогда не догадаетесь

Только гений может превратить обычную историю в такой интересный фильм.

Талантливые люди во всем могут найти пищу для ума и в конечном итоге создать настоящий шедевр. Именно таким творцом и был Эльдар Рязанов, который благодаря своему режиссерскому видению смог найти в повседневной жизни невероятный сценарий для будущего фильма.

Сходив на встречу кооператива и проведя за обсуждением бытовых вопросов почти четыре часа, у него родилась уникальная идея. Вместе со сценаристом он за 24 дня разработал сюжет, в котором отразил все переживания пайщиков, и показал типичных советских граждан, пытающихся друг друга переспорить. Рязанов не забыл и про себя.

Один из героев — это тихий и образованный профессор, который олицетворяет знаменитого режиссёра.

Этот сценарий и лёг в основу фильма «Гараж», который быстро полюбился зрителям своей социальной сатирой, а реплики персонажей разлетелись на цитаты. Хотя все еще трудно представить, что это кино появилось на свет лишь благодаря встрече одного кооператива.