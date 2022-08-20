Вот какой детский фильм СССР не выносят иностранцы: россияне в гневе

Немало советских сказок нашли отклик у зарубежного зрителя, но прелесть одной из них им понять так и не удалось. Что и говорить, даже некоторые россияне не могут оценить это произведение по достоинству, но все равно готовы защищать его перед иностранцами.

Речь идет о «Морозко». Некоторым рецензентам из-за океана фильм не понравился настолько, что каждую его копию они предложили сжечь, чтобы ни один ребенок не стал жертвой этого «психопатического беспорядка».

«Если бы я посмотрел этот фильм, когда был ребенком, я, наверное, сошел бы с ума», — высказались на IMDb .

Более сдержанные зрители признались, что просто не поняли о чем сказка. Она показалась им странной, в некоторых моментах страшной, а то и вовсе вторичной (якобы Морозко — не кто иной, как Джек Фрост).

Русские не смогли стоять в стороне и заступились за отечественное произведение, посоветовав американцами и прочим читать не только комиксы. Узколобость и воспитание на «Звездных войнах» россияне посчитали причинами, по которой картину иностранцам оказалось так сложно понять.