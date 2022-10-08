Вот какой актер из советского «Буратино» снялся в «Диверсанте», но никто не заметил

Актер Дмитрий Иосифов, известный по роли Буратино из одноименного советского фильма, не только снимается в фильмах и сериалах, но и режиссирует их. За плечами у него уже более 10 работ, в числе которых и сериал «Диверсант. Крым», главную роль в котором сыграл Кирилл Плетнев.

В одном из своих интервью «Антенне» Иосифов рассказал, что и сам снялся в эпизодической роли в «Диверсанте». Изначально Дмитрий не планировал принимать участие в сериале в качестве актера, однако ему пришлось заменить одного из членов каста по просьбе продюсера.

«Я поначалу не хотел, потому что снять бы успеть, еще костюма нет, стричься надо, текст учить, ночь не спать, потом работать с 4 утра», – говорит Иосифов, но добавляет, что в итоге после уговоров согласился.

Увидеть актера можно в одной из первых серий в образе капитана особого отдела.