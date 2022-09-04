Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто

Его видели все, но мало кто замечал.

В любимцах у Леонида Гайдая ходил и Александр Демьяненко (Шурик), и Юрий Никулин (Балбес), но чаще всего в его картинах играл самый незаметный для современных россиян артист.

Если из веселой троицы лидером по появлению в проектах режиссера был Георгий Вицин (Трус), то абсолютным рекордсменом является Виктор Уральский. Ему Леонид Иович отдал множество эпизодических ролей в 11 своих кинополотен из 18.

Этот актер — тот самый милиционер, забиравший бесчувственное тело алкоголика (сыгранного самим Гайдаем) в «Бриллиантовой руке», и повар в «Операции «Ы», и «лупоглазенький» в «12 стульях», и еще раз милиционер, но теперь старший, в ленте «Иван Васильевич меняет профессию».

С Уральским Гайдая связывало не только кино, но и крепкая дружба. Супруга постановщика Нина Гребешкова дружила с женой актера, и обе семьи нередко проводили вместе досуг.