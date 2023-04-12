Вот какому знаку Зодиака лучше всего подходит творческая профессия: врожденный талант

Творческие профессии многим людям кажутся несерьезными, мол, разве это занятие - рисовать натюрморты или играть в спектаклях? То ли дело сеять и убирать урожай, тушить пожары или ловить преступников. Но, как известно, “все работы хороши” и каждый человек имеет полное право выбирать делом своей жизни то, к которому лежит душа. Астрологи при этом рекомендуют обратить внимание на свой знак зодиака - он подскажет, в каких профессиях будет ждать успех. Рассказываем, кто же в гороскопе совершенно точно преуспеет в сфере искусства.

Рыбы

Звезды говорят, что чаще всего творческие профессии выбирают представители водного знака. Кроме того, Рыбам действительно удается добиться на этом поприще больших успехов. Многие удивляются этому, ведь знак не отличается целеустремленностью и работоспособностью. Зато взойти на олимп им помогает талант.

У Рыб крайне подвижная психика. Будучи по своей природе знаком, который вобрал в себя лучшие качества одиннадцати предыдущих, он может быть очень разным - меланхоличным или энергичным, драматичным или позитивным. С таким умением “переключаться” из одного состояния в другое им прямая дорога на сцену.

Немаловажную роль в становлении личности Рыб играет временной период, в который они родились - на стыке зимы и весны.

Это время, когда зима отступает, а природа пробуждается, накладывает свой отпечаток на характер знака, делает его эмоциональным, чутким, необыкновенно восприимчивым.

Мечтательность - та черта характера, из-за которой представителям знака достается как следует в любом возрасте. Родители, учителя, коллеги, родственники - все они не упускают возможности подколоть Рыб, что те постоянно витают в облаках. Но стоит помнить, что без этого занятия они не были бы самими собой.

Единственное, что необходимо учитывать - Рыбки довольно плохо адаптированы к реальности.

Как и все творческие личности, они могут гениально сыграть роль или написать бессмертное литературное произведение, но не смогут точно сказать, как готовить борщ или оплачивать коммунальные услуги. Что ж с них взять!

Под знаком Рыб родилось множество мировых и отечественных звезд.

К таковым относятся Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, Дэниел Крэйг, Ева Лонгория, Оливия Уайлд, Курт Рассел. Среди деятелей российского шоу-бизнеса, появившихся на свет под этим созвездием - Павел Артемьев, Виктор Добронравов, Елизавета Арзамасова.