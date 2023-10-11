Вот какому знаку Зодиака лучше не давать поводов для ревности: разрыв неминуем

Ревность - неприятное и болезненное чувство, которое заставляет человека сомневаться и в самом себе, и в своей второй половинке. Кто-то довольно легко относится к тому, что партнер вовсю общается с противоположным полом, а кто-то постоянно дергается по этому поводу и изводит беднягу подозрениями. Астрологи рассказали, в представителях какого знака зодиака лучше не пробуждать ревность - чревато последствиями.

Лев

Огненные знаки, как нетрудно догадаться, обладатели самого яркого темперамента. Личная жизнь у них протекает очень бурно, они с головой погружаются в итальянские страсти. На смену громким ссорам и скандалам приходят клятвы в вечной любви и верности до гроба.

Представители этой стихии на самом деле очень преданы своей второй половинке. На измену их может подтолкнуть только одно - жажда мести. Но лучше вообще не заставлять огненные знаки ревновать - дело может закончиться очень плохо. Например, астрологи категорически не советуют шутить так со Львом.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, очень требовательны к своей второй половинке.

Лев убежден, что, вступая в отношения с представителем противоположного пола, оказывает ему великую милость. Задача партнера - радоваться оказанному вниманию и не разочаровывать “царя зверей”.

Самое невыносимое для Льва - это конкуренция. Уроженец знака жаждет быть одним-единственным в своем роде, уникальным и неповторимым в карьере и личных взаимоотношениях. Если кто-то посягает на то, что безраздельно принадлежит Льву, он молчать не станет и задаст обидчику трепку.

Если избранник даст повод для ревности, представитель огненной стихии будет им сильно недоволен.

Как можно было предпочесть ему, прекрасному и восхитительному Льву, кого-то другого?! Такое попросту не укладывается у него в голове. В ярости уроженец этого знака очень страшен.

Разгневанный Лев припомнит изменнику все его промахи и ошибки, потребует расплатиться по всем счетам, а после объявит о разрыве. Для представителей этого знака нет ничего хуже, чем делить своего избранника с кем-то еще. Даже если тот оставит интрижку в прошлом, воспоминание о ней отравит Льву все существование.

Он скорее расстанется с предателем, чем позволит ему находиться рядом с собой и дальше.

Единственное, что способно заставить Льва сменить гнев на милость - чистосердечное слезное раскаяние. Но придется изрядно постараться, чтобы огненный знак смилостивился - одной покаянной речью тут не отделаешься.