Вот какому турецкому сериалу с треском проиграл «Великолепный век»
Военная драма оказалась интереснее интриг гарема.
Казалось, что заданную «Великолепным веком планку качества» достичь не сможет уже ни один исторический сериал Турции, однако нашелся проект, которому удалось на голову обойти этот хит.
Речь идет о сериале «Воскресший Эртугрул», повествующий об эпохе до основания Османской империи. Главный герой в исполнении Энгина Алтана Дюзьятана возглавляет племя огузов и объединяется с сельджуками, чтобы противостоять в схватке с византийцами с одной стороны и монголами с другой. Именно Эртугрул-бей по ходу сюжета станет отцом Османа I — основателя великой династии.
Военные действия приковали зрителей к экрану с не меньшей силой, чем интриги в гареме султана Сулеймана, а рейтинг сериала оказался выше, чем у «Великолепного века» — 6,7 против 7,9 баллов на IMDb.
Не хуже себя показали проекты «Основание: Осман» (7,5 баллов), «Братья Барбаросса» (7,6 баллов) и «Легенда» (7,7 баллов).