Вот какое тайное желание Раки скрывают от всех

У каждого человека есть заветное желание, которое он хранит в самой глубине сердца и не открывает эту тайну никому, даже самым близким. Причины у всех разные. Кто-то опасается, что его мечта покажется окружающим смешной и нелепой, кто-то хочет сначала воплотить ее в реальность, а потом уже поведать миру свою историю. А кто-то считает, что, произнесенная вслух, мечта утратит свой шарм и привлекательность, перестанет казаться манящей и волшебной. Сокровенные желания есть у каждого знака зодиака. Рассказываем, о чем втайне грезят представители водной стихии.

Рак

“Нам, царевнам, жить приходится в неволе”, - напевает Рак песню из советского мультфильма, когда остается наедине с собой.

Несмотря на то, что этот знак привязан к дому и своим близким, в самой глубине души он мечтает однажды сделать глоток свободы.

Всю свою жизнь представитель водной стихии посвящает другим людям и не только им. Он жертвует своим личным временем, чтобы отвезти найденного на улице котенка в приют для бездомных животных, часами слушает душевные излияния подруги, хотя других дел по горло - и так до бесконечности.

Окружающие ценят Рака за его отзывчивость, бескорыстие, умение слушать и давать дельные советы.

Но кто бы только знал, насколько сильно этому знаку хочется прожить хотя бы один день независимым человеком, свободным, как птица или как родная морская стихия.

При этом Рак вовсе не жалуется на свою судьбу, ему действительно нравится быть Чипом и Дейлом в одном флаконе и спешить на помощь тем, кто в этом нуждается.

Если этот знак хорошенько призадумается, то поймет, откуда растут ноги у его желания свободы.

Пусть представитель знака охотно дарит свое время окружающим, он не станет терпеть, когда кто-то воспользуется его отзывчивостью в корыстных целях. Рак не позволит сидеть у себя на шее, свесив ножки. Тот, кто попытается посягнуть на его свободу, горько пожалеет об этом.

Каким бы мягким, “белым и пушистым” ни казался представитель знака, в таких ситуациях он умеет дать отпор. Вежливо, но твердо Рак откажет тому, кто явится к нему занять денег (хотя еще предыдущие долги не погасил) или попросить замолвить за него словечко на работе (хотя сам пальцем о палец не ударил, чтобы исправить свои ошибки самостоятельно). В таких случаях Рак уж точно выберет свою свободу и спокойствие, а не чужое благополучие.