Вот какое "пророчество" Жюля Верна для России сбылось с пугающей точностью

Какой проект французский фантаст описал задолго до того, как тот воплотился в реальность?

Научно-фантастическая литература с самого момента своего возникновения привлекала внимание читателей. Картины будущего, которые описывали в своих произведениях авторы, то восхищали современников, то вызывали у них скепсис и смех. Случалось и так, что писатели, сами того не зная, предсказывали инновационные идеи и проекты.

Жюль Верн и Транссибирская магистраль

Авторы, пишущие в жанре научной фантастики, нередко “предсказывают” будущее в своих произведениях. Идеи, которые казались невозможными их современникам, впоследствии становятся обыденной реальностью. Так произошло и со многими вымышленными изобретениями и проектами, упомянутыми в романах Жюля Верна.

Французский писатель, которого большинство читателей знают по приключенческим произведениям “Дети капитана Гранта”, “Таинственный остров”, “Пятнадцатилетний капитан”, написал множество научно-фантастических историй.

В некоторых из них он предвосхитил реальные открытия и изобретения.

Одно из таких предсказаний можно найти в романе “Клодиус Бомбарнак”, название которого мало известно широкой публике. В книге рассказывается о журналисте газеты “Девятнадцатый век”, который по заданию редактора отправляется в путешествие по Трансазиатской магистрали.

Магистраль, описанная Жюлем Верном, берет свое начало в порте Узун-Ада на восточном берегу Каспийского моря и заканчивается в Пекине. Во время своего вояжа Клодиус Бомбарнак знакомится с самыми разными людьми - от немецкого барона до безбилетного румына - и попадает в авантюры.

Роман был написан в 1893 году, спустя два года после начала строительства Транссибирской железнодорожной магистрали.

Проект самой длинной в мире железной дороги казался людям того времени чем-то нереальным. Неудивительно, что о нем говорили крайне скептически.

Тем не менее Транссиб был построен, пусть на это ушло ровно 25 лет. Длина грандиозной магистрали составила 8,3 тысячи километров. Протяженность - не единственный рекорд Транссиба.

Он проходит через по территории сразу двух континентов - Европы и Азии, вдоль магистрали расположено около 90 городов.

В романе “Клодиус Бомбарнак” Жюль Верн описал масштабный проект, который впоследствии был претворен в жизнь, вопреки сомнениям скептиков. Правда, писателю не довелось узнать, что он предрек создание самой длинной в мире магистрали - Верн скончался в 1905 году.