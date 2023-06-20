Вот какое предназначение согласно астрологии должно быть у Весов

Эксперты рассказали, в чем заключается миссия воздушного знака на этой земле.

Когда мы слышим слово “предназначение”, то первая ассоциация, которая возникает - это “дело всей жизни”. Действительно, считается, что найти свое предназначение означает понять, какое занятие приносит удовлетворение вам и пользу окружающим. По словам астрологов, чтобы прийти к осознанию, чем именно вам нужно заниматься в жизни, необходимо узнать предназначение своего знака зодиака. Рассказываем, какие задачи возложены мирозданием на представителей воздушной стихии.

Весы

В случае Весов узнать свое предназначение будет довольно просто. Представителям воздушной стихии достаточно взглянуть на предмет, в честь которого назван их знак. Весы - символ равновесия и гармонии, и задача уроженцев знака - нести ее в мир.

В отличие от непостоянных Близнецов и свободолюбивых Водолеев, эти представители воздушной стихии сосредоточены не только на себе любимых. Они живо интересуются чувствами и проблемами других людей и ищут пути к их благополучному решению.

В своей семье и на работе на Весах лежит почетная обязанность миротворца - человека, который будет чутко следить за атмосферой в маленьком коллективе. Они и сами часто берутся за это это занятие, поскольку терпеть не могут разногласий и конфликтов.

У представителей этого воздушного знака хорошо развита эмпатия.

Они понимают мотивы, которые движут людьми, могут предугадывать их действия и предотвращать возможные конфликты. Достаточно одного разговора по душам, чтобы назревающая буря прошла стороной.

Если Весы видят, что в компании что-то идет не так, то они интуитивно или с помощью наблюдений выясняют, кто стал причиной напряженной атмосферы, отводят его в сторонку и мягко, тактично узнают, в чем дело.

Довольно быстро им удается нормализовать ситуацию.

Неудивительно, что со временем люди начинают обращаться к Весам для того, чтобы они помогли решить возникшие в семье или в офисе проблемы. Ведь уроженцы этого знака действительно успешно справляются с возложенной на них миссией - не такой простой, как может показаться.

Свои дипломатические способности Весы могут воплощать не только в повседневной жизни, но и выбрать это занятие делом своей жизни.

Так, например, в их силах получить специальность семейного психолога и помогать людям понять друг друга, привнести в свою жизнь гармонию.