Вот какое предназначение согласно астрологии должно быть у Тельца, Девы и Козерога

“Для чего я рожден?” - каждый человек рано или поздно задается этим вопросом. Желание понять, в чем заключается миссия, возложенная мирозданием при появлении на свет, совершенно естественно. Ведь когда человек следует по неправильному пути, у него в жизни все складывается совершенно не так, как ему хочется - нелюбимое дело висит на плечах тяжким грузом и тянет вниз. Чтобы понять свое жизненное предназначение, необходимо обратиться к своему знаку зодиака. Астрологи рассказали, какой путь предначертан представителям земной стихии.

Телец

По словам астрологов, смысл жизни Тельца заключается в приумножении своего материального достатка и его рациональном использовании. У этого знака особый склад ума, хозяйственный, если можно так сказать.

Представители весеннего земного знака больше всего на свете ценят стабильность, комфорт, финансовое благополучие.

При этом они не ставят деньги во главу угла, а видят в них лишь ресурс для достижения желаемого.

Для Тельца невероятно важно, чтобы он сам и его близкие чувствовали себя всем обеспеченными. Когда дом - полная чаша, на душе у представителя этого знака по-настоящему хорошо и спокойно.

Дева

О перфекционизме Дев ходят легенды. Представители этого знака изо всех сил стремятся к идеалу, в то время как мироздание возложило на них особую миссию - показать другим, что мы и так совершенны.

Многие люди, в том числе и сама Дева, воображают себе идеальную картинку и выбиваются из сил, чтобы воплотить ее в реальность.

На самом деле это своего рода испытание, урок, который знак должен усвоить.

Постигнув на собственном опыте, что совершенство уже заложено в нас самих, не нужно гнаться за ним, Девы смогут поведать об этом всем окружающим, например, выступая в качестве коучей.

Козерог

Представители зимнего земного знака призваны напомнить миру и людям о том, как важна умеренность. Козерог не привык нагребать к себе в руки всего и побольше и может научить этому других.

Самодисциплина - вот какое качество выгодно выделяет уроженцев этого знака на фоне соседей по гороскопу. Козерог точно знает, когда можно немного расслабиться, а когда - взять себя в руки и отказаться от излишеств.

В конце концов, когда чего-то в жизни становится слишком много, оно способно быстро надоесть. Миссия Козерога - показать на своем примере, что куда интереснее и полезнее иметь меньше вещей, но лучшего качества.