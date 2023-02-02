Вот какое предназначение согласно астрологии должно быть у Рака, Скорпиона и Рыб

Идея о том, что в жизни на каждого из нас возложена определенная миссия, не нова. С древности люди ищут ответ на вопрос, в чем заключается их предназначение. Одни решают посвятить себя науке и совершить важное открытие, другие стремятся сделать мир лучше, помогая окружающим, третьи убеждены, что когда-нибудь потомки будут гордиться их вкладом в искусство. По мнению астрологов, знак зодиака неизбежно накладывает свой отпечаток на предназначение человека. Они рассказали, какая кармическая задача стоит перед представителями водных знаков - Раком, Скорпионом и Рыбами.

Рак

Для представителей водного знака в жизни нет ничего важнее дома. Как только у Рака появляется собственное жилище, он тратит все свободное время, силы и ресурсы на то, чтобы обустроить его как можно лучше.

По словам астрологов, все дело в том, что главное предназначение этого знака - создавать вокруг себя уют и комфорт.

Не только в своем доме, но и везде, где бы ни появился. Раку действительно нравится заботиться об окружающих, дарить им внимание, любовь, хорошее настроение. Вся Вселенная становится для этого знака домом, который необходимо сделать лучше и прекраснее.

Скорпион

Скорпион, пожалуй, самый сложный, загадочный и непостижимый знак в гороскопе. С одной стороны, он наделен целым рядом недостатков, может быть холодным, высокомерным, склонным к манипуляциям, но удивительное дело - эти минусы уроженец водной стихии легко превращает в плюсы. Холодность помогает ему трезво рассуждать, высокомерие - избегать неприятных людей и пустых разговоров, на которые не хочется тратить время, а с помощью хитрых манипуляций Скорпион добивается желанных целей.

В этом и заключается его предназначение - напоминать всем своим примером, что даже недостатки можно обратить себе на пользу.

Рыбы

Многие люди могли бы назвать Рыб склонными к жертвенности, но, на самом деле, их предназначение заключается совсем в другом. По словам астрологов, представители водной стихии найдут свое призвание в милосердии, заботе и любви по отношению ко всему живому. Рыбки черпают настоящее удовлетворение в помощи и советах нуждающимся, в благотворительности, волонтерстве.

Как нетрудно догадаться, уроженцы знака не требуют никакого вознаграждения за то, что делают.

Лучшая награда для них - видеть, что люди, которых они поддержали, счастливы и благополучны.