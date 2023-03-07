Вот какое предназначение согласно астрологии должно быть у Овна, Льва и Стрельца

Издавна считается, что при рождении каждому человеку дается уникальное предназначение. Именно оно ведет своего обладателя по жизни, вдохновляет ставить новые цели и добиваться их, просыпаться каждое утро и отправляться навстречу новому дню. Как узнать, в чем же заключается твоя миссия? Ожидать озарения сверху или пробовать разные сферы деятельности, пока не придет осознание, что это твое? Астрологи убеждены, что все намного проще. Свое предназначение есть у каждого знака зодиака - рассказываем, что предначертано представителям огненных знаков.

Овен

По словам астрологов, главная миссия Овнов заключается в том, чтобы вдохновлять людей и вести их за собой. Они от природы обладают яркими лидерскими качествами, которые не исчезают на протяжении всей жизни.

Харизматичные, эффектные, уникальные, представители огненного знака становятся примерами для подражания.

Они добиваются успехов в любой области, какую бы ни выбрали, и мотивируют окружающих.

Как правило, уроженцы этого знака занимают руководящие должности, и чувствуют себя абсолютно на своем месте. Из Овнов получается отличные начальники, требовательные, но справедливые.

Лев

Львы - люди с поистине золотым сердцем. Смысл их жизни заключается вовсе не в стремлении к власти, как многие могут подумать. Представители летнего огненного знака по своей сути - защитники.

Как и благородный зверь, в честь которого назван знак, его уроженец с удивительной самоотверженностью бережет своих близких людей.

Если Лев узнает, что кто-то посмел обидеть его подопечного, жди грозы.

Кроме того, представители этого царственного знака обаятельны и харизматичны. Они действительно похожи на главу прайда, который заботится о том, чтобы у его родственников и друзей все было благополучно.

Стрелец

Огненные знаки в целом призваны дарить добро и свет окружающим людям. Но больше всего в этом преуспевает Стрелец, тепла и жизнелюбия которого хватит на десяток человек.

Везде, где бы ни появился представитель этого знака, начинается праздник.

Рядом со Стрельцом люди, словно по волшебству, преображаются, становятся более спокойными, доброжелательными и вдохновленными.

Поэтому, как считают астрологи, жизненная миссия этого знака заключается в том, чтобы нести в мир гармонию и позитив. Стрельцы могут даже не осознавать этого, выполнять свое предназначение для них так же естественно, как дышать.