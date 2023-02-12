Вот какое предназначение согласно астрологии должно быть у Близнецов, Весов и Водолеев

Вера в то, что у каждого из нас есть свое предназначение, была присуща людям еще в древности. С тех пор прошло немало времени, а экзистенциальные поиски до сих пор не дают покоя человечеству. Чтобы понять, в чем заключается смысл жизни, в какой сфере получится реализовать себя успешнее всего, порой приходится потратить десятки лет. Астрологи советуют прислушаться к звездам, ведь у каждого знака, согласно их теории, есть свое уникальное призвание.

Близнецы

Представителей этого воздушного знака постоянно винят в двойственности натуры. Мол, никогда не знаешь, чего от этих непредсказуемых Близнецов ожидать - в зависимости от настроения, расположения небесных светил и того, что съели на завтрак они могут повернуться то светлой, то темной своей стороной.

По словам астрологов, как бы удивительно это ни звучало, в том и заключается предназначение Близнецов - они позволяют окружающим в полной мере постичь, что такое добро и зло, белое и черное, инь и ян.

При этом заниматься уроженцы знака могут абсолютно любой деятельностью, главное, чтобы видели в нем свое призвание.

Весы

Этот знак постоянно стремится к гармонии, красоте, умиротворению. Весы хотят, чтобы равновесие царило не только в их душе, но и во всем окружающем мире. И, как считают эксперты в области астрологии, их главное предназначение заключается именно в том, чтобы способствовать распространению добра и света.

Весы - крайне отзывчивый знак, им свойственны дружелюбие, дипломатичность, умение приходить к компромиссу.

Они всегда готовы выслушать собеседника, поддержать его, дать ценный совет. Конфликтные ситуации негативно действуют на эмоциональный фон этого знака, поэтому они заранее ищут пути решения возможных проблем.

Водолей

Призвание Водолея - нести в мир любовь. Это удивительно светлый знак, который наделен мощной положительной энергетикой. Он притягивает к себе людей, как маленькое солнышко, потому что общение с ним всегда приносит удовольствие, радость, позитивные эмоции. Кажется, что Водолей излучает флюиды дружелюбия.

Кроме того, Водолей становится для окружающих настоящим примером любви к своему делу.

Этот знак выбирает для себя те профессии, к которым лежит его душа, и неважно, как много денег ему за это платят. Водолей зачастую - этакий вольный художник, выбравший свой собственный путь.