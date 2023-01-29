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Вот какое имя носят женщины, которые будут верны мужьям до гробовой доски

29 января 2023 13:00
Вот какое имя носят женщины, которые будут верны мужьям до гробовой доски

С кем погода в доме всегда хорошая, а с кем брак иногда может штормить.
 

Любовь. Это имя имеет древнегреческие корни, в русской традиции впервые появилось в IX веке, но популярностью вплоть до времен императрицы Елизаветы Петровны не пользовалось из-за связи с понятием «любовь». А зря. Именно Любовь, как ее древнегреческая тезка Агапе, имеет твердые принципы, которым неукоснительно следует. Девушек с именем Любовь характеризует лебединая верность и склонность к диалогу с партнером. Любовь выходит замуж, только если в отношениях присутствуют подлинные чувства, и никогда не ссорится со своим избранником.

Татьяна. Царское происхождение этого имени — от царя Тита Татия — во многом определило и черты его носительниц, которые отличаются волевым характером и решительностью. Они скорее сами выберут себе спутника жизни и склонят его к браку. Тщательный подход к претенденту на руку и сердце отличает Татьян, поэтому они не видят смысла в изменах. Татьяна по-деловому домовита, семейный очаг содержит в порядке и уюте.

Ирина. Древнегреческая богиня мирной жизни Эйрен, в честь которой нарекли Ирину, как бы намекает на прочность и благонадежность союза. Ирина не терпит лести и лицемерия, ненавидит предательство и рубит правду с плеча. Если эта черта не создаст конфликтов, то брак с Ириной станет настоящим раем на Земле для ее избранника.

Фото: Кадр из фильма «12 стульев» (1971)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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