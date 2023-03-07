Вот какое главное достоинство отличает земные знаки Зодиака

Время от времени в жизни возникают ситуации, когда необходимо рассказать о себе, причем не только перечислить факты биографии, а назвать свои недостатки и достоинства. Именно с последними двумя пунктами у большинства из нас возникают сложности. И если говорить о своих слабых сторонах еще более-менее привычно, то рассуждать о сильных кажется странным и даже нескромным - “Вдруг собеседник, например, эйчар, решит, что я хвалюсь?” Тем не менее знать свои плюсы и любить себя за них нужно и важно. Астрологи рассказали, какими достоинствами могут похвастаться представители земных знаков.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, отличаются завидным терпением. Нет, они, конечно, не станут покорно переносить пренебрежительное отношение или издевательство, речь идет совсем о другом.

Телец не станет бушевать и хлопать дверью там, где это не нужно.

Если уроженец знака видит, что человек действительно старается исправить ситуацию, он даст ему второй шанс без лишних слов и упреков.

Правда, злоупотреблять терпением этого знака астрологи все-таки не рекомендуют - Телец сразу же заподозрит неладное, и если поймет, что его добрым отношением пользуются в корыстных целях, даст отпор.

Дева

Представители осеннего земного знака сполна одарены дружелюбием. На первый взгляд Дева кажется недоверчивой и отстраненной, но это впечатление быстро развеется после более близкого знакомства.

Общение с уроженцами этого знака приносит настоящее удовольствие.

Дева внимательна и искренне расположена к собеседнику, умеет не только говорить, но и слушать.

Поссориться с Девой практически нереально - для этого нужен очень весомый повод. При этом представитель знака будет до последнего стараться сгладить острые углы и предотвратить надвигающийся конфликт.

Козерог

Наверное, нет в зодиакальном кругу знака, который отличался бы такой же стабильностью, как Козерог. Представители зимнего земного знака верны в первую очередь самим себе и не станут подстраиваться под чужие правила, которые не резонируют с их собственными.

Если Козерог дал кому-то свое обещание, то он непременно сдержит слово.

Даже сам человек может благополучно позабыть об этом, а уроженец знака - нет, чем вызывает у окружающих приятное удивление.

Как партнер Козерог тоже невероятно постоянен и предан. Он предпочитает не менять партнеров как перчатки, а раз и навсегда отдает свое сердце одному-единственному человеку.